Preterido por Caixinha, João Basso renasce com a chegada de Cleber Xavier

Após ficar encostado com Pedro Caixinha e conviver com a insegurança da torcida, João Basso renasceu no Santos. O zagueiro ganhou espaço após a chegada de Cleber Xavier, sendo titular nos últimos três jogos do Peixe, e agora busca mostrar que pode ser o xerife da zaga para o restante da temporada.

Ele iniciou o ano de 2025 ainda disputando espaço em meio a testes de Pedro Caixinha, que iniciava seu trabalho no clube. Contudo, com a instabilidade da defesa no Paulistão, o técnico português decidiu efetivar Gil e Zé Ivaldo no sistema defensivo.

A eliminação para o Corinthians, na semifinal do Estadual, foi a gota d’água para Caixinha sacar o zagueiro. Ele foi considerado um dos culpados pelo resultado, com erros nos dois gols do rival. Entretanto, a situação mudou completamente com a chegada de Cleber Xavier.

Ele voltou a atuar no jogo de volta contra o CRB, pela Copa do Brasil, entrando no segundo tempo. Na partida seguinte, foi titular contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, o embate também marcou a primeira vitória de Cleber Xavier no comando santista. Desde então, firmou-se na equipe principal e foi para a pausa do Super Mundial de Clubes em alta e com moral.

João Basso tem contrato com o Santos até o fim de 2026. Aliás, o defensor foi contratado em julho de 2023 em um pacote de jogadores que chegaram para tentar evitar o rebaixamento do Peixe. Contudo, ele fez parte do plantel que caiu para a Série B pela primeira vez na história do clube.

