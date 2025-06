Com paralisação de 48 minutos, Palmeiras vence o Al Ahly e lidera Grupo A

Jogadores do Palmeiras comemoram gol de Flaco López (dir.), o segundo do jogo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Com direito a paralisação de 48 minutos por alerta climático no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), o Palmeiras conseguiu sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Ao contrário do que houve contra o Porto (POR), o time não teve boa atuação, mas foi efetivo, vencendo o Al Ahly (EGI) por 2 a 0, nesta quinta-feira (19/6), pela segunda rodada da fase de grupos. Abou Ali (contra) e Flaco López fizeram os gols, que elevam o Verdão à liderança do Grupo A, com quatro pontos.

Primeiro tempo

Após uma ótima atuação contra o Porto, na estreia na competição, Abel Ferreira optou por duas mudanças no time titular, sacando Felipe Anderson e Maurício. Assim, promoveu as entradas de Facundo Torres e Raphael Veiga. No entanto, os primeiros 45 minutos não tiveram nada de parecido com aquela exibição contra o Porto.

Afinal, com bastante calor em Nova Jersey, o time abusava das bolas longas, buscando a velocidade de Estêvão e Vitor Roque. O Al Ahly, por sua vez, se mostrava bem taticamente, possuindo mais a bola e chegando com mais perigo, ainda que sem criar chances claras. Aos 32′, um lance polêmico. Raphael Veiga chegou de carrinho no adversário e Anthony Taylor (ING) o expulsou de maneira direta. Após análise do VAR, porém, o inglês voltou atrás e trocou o cartão por amarelo.

Segundo tempo

Insatisfeito com a primeira etapa, Abel Ferreira mexeu no Verdão – Maurício e Flaco López entraram. E, logo aos 3′, as alterações surtiram efeito. Isso porque o Palmeiras abriu o placar após cobrança de falta vinda da esquerda. O atacante Abou Ali tentou tirar, mas acertou o seu próprio patrimônio, sem chance para o goleiro El-Shenawy: 1 a 0 para o time brasileiro.

Aos 13′, o golpe fatal. Falta perigosa para o Al Ahly, que desperdiçou a cobrança. O Palmeiras foi venenoso no contra-ataque, com Maurício – ainda de seu próprio campo – servindo Flaco López na profundidade. O centroavante deixou o zagueiro para trás e chutou de canhota na saída do goleiro para fazer 2 a 0. Antes da saída de bola, o árbitro Anthony Taylor paralisou a partida por conta das condições climáticas e risco de temporal. Exatos 48 minutos depois, a bola voltou a rolar em Nova Jersey. No entanto, o Palmeiras soube manter o placar favorável, sem tomar maiores sustos, alcançando os (importantes) três pontos.

Próximos passos de Palmeiras e Al Ahly

O Palmeiras agora é o líder isolado do Grupo A, com quatro pontos. Assim, poderá jogar até pelo empate contra o Inter Miami (EUA), em seu último compromisso pela fase de grupos. Será na segunda-feira (23/6), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida.

Após empatar na estreia contra o próprio Inter Miami, o Al Ahly segue em busca da primeira vitória na competição. A equipe egípcia fica na última posição do grupo, sem pontos e com saldo negativo de dois gols. Encerra sua participação na fase de grupos contra o Porto, no mesmo horário e dia.

PALMEIRAS 2 x 0 AL AHLY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 2ª rodada

Data e horário: 19/6/2025, quinta-feira, 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

Público presente: 35.179 pessoas

Gols: Abou Ali (contra), 3’/2ºT (1-0); Flaco López, 13’/2ºT (2-0);

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Aníbal Moreno (Emi Martínez, 21’/2ºT), Estêvão (Paulinho, 30’/2ºT), Raphael Veiga (Maurício, intervalo) e Facundo Torres (Vanderlan, 30’/2ºT); Vitor Roque (Flaco López, intervalo). Técnico: Abel Ferreira.

AL-AHLY: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari (Mohamed, 17’/2ºT), Yasser Ibrahim e Attiyat Allah (El Shahat, 41’/2ºT); Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy (Afsha, 17’/2ºT), Zizo e Trezeguet (Bencharki, 17’/2ºT); Abou Ali (Gradisar, 17’/2ºT). Técnico: José Riveiro.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões Amarelos: Raphael Veiga, Giay, Piquerez, Richard Ríos (PAL); Fathy, Attiyat Allah, Attia (AHL)

