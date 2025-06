Sorvete em São Paulo e futevôlei com Neymar: Yamal segue curtindo férias no Brasil

Lamine Yamal, jovem destaque do Barcelona e da Seleção Espanhola, segue curtindo suas férias no Brasil. Após surfar com Gabriel Medina, o atacante foi visto tomando um sorvete em São Paulo e também jogou um futevôlei com Neymar.

Nas redes sociais, circulam um vídeo que mostra Yamal comprando um sorvete um sorvete de bolo de rolo em um estabelecimento no Beco do Batman, em São Paulo, na quarta-feira (18).

Ele estava vestido com uma calça jeans, uma blusa rosa, boné e uma bolsinha. Ele está acompanhado de amigos e, no fim do vídeo, é possível ver que ele passa um hidratante nos lábios.

Lamine Yamal tomando um sorvete de bolo de rolo em um estabelecimento no Beco do Batman, em São Paulo. ?????Instagram/fabricioluminatopic.twitter.com/ThwNW19YfP — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 19, 2025

Futevôlei com Neymar

Já nesta quinta-feira (19), Yamal está aproveitando o seu dia com Neymar. Aliás, esse era um dos objetivos da visita do jogador no Brasil: passar um dia com seu ídolo.

Dessa forma, o próprio brasileiro usou as redes sociais para registrar que o atacante espanhol está jogando futevôlei com ele e os amigos.

Lamine Yamal jogando futevôlei com seu ídolo Neymar. ?????Reproduçãopic.twitter.com/jbjmpgekLZ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 19, 2025

Yamal no Brasil

Yamal, de 17 anos, desembarcou na última segunda-feira (16), em São Paulo. A joia do Barcelona marcou presença no “NBA House”, à noite, para acompanhar a decisão da liga americana de basquete. Dessa forma, foi bastante tietado pelos fãs brasileiros, mas teve pouca interação com o público em virtude dos seguranças. Já na última terça-feira (17), o espanhol surfou com Gabriel Medina na piscina de onda do surfista, também em São Paulo.

O jovem atacante vai seguir no Brasil nos próximos dias, mas vai mudar o destino. Em São Paulo desde que chegou – aliás, hospedado em um hotel 5 estrelas no Jardim Paulista, Yamal vai conhecer o Rio de Janeiro.

Dessa forma, ele embarca para a ‘Cidade Maravilhosa’ nesta sexta-feira (20), onde vai visitar a Rocinha e o Cristo Redentor. A previsão é que as férias do jogador no país termine no domingo (22).

