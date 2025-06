Palmer, do Chelsea, revela pedido de tio para fazer gol no Flamengo

O confronto entre Flamengo e Chelsea é um dos mais esperados da segunda rodada do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), a partir das 15h (de Brasília). Destaque do time londrino, o meia Cole Palmer revelou que tem um tio morando no Brasil e contou que recebeu um pedido especial: marcar um gol contra o time carioca.

Em entrevista, o jogador disse que soube, por meio do parente, da grande expectativa criada no Brasil para a partida. Flamengo e Chelsea venceram na primeira rodada e somam três pontos cada no Grupo D.

“Bem, meu tio mora no Brasil. Ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do país, que é só disso que estão falando por lá. Então, espero que seja um bom jogo, e acho que eles têm um bom time. Ele vive no Brasil há mais de 10 anos e me escreveu: ‘Por favor, faça um gol’”, relatou Palmer, à “ESPN”.

O meia também falou sobre Estêvão, jogador do Palmeiras e seu futuro companheiro de equipe após o torneio nos Estados Unidos. Dessa maneira, Palmer contou como tem sido a comunicação entre os dois.

“Sim, ele é um jogador ótimo. Falei com ele algumas vezes. Ele ainda não fala muito inglês, então usamos um pouco do Google Tradutor. Mas, sim, trocamos algumas mensagens e eu disse que estou ansioso para vê-lo e jogar ao seu lado. Espero que ele venha e possa nos ajudar”, concluiu.

