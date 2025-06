Cruzeiro termina com a melhor campanha geral do Brasileirão Feminino pela primeira vez

Nesta quarta-feira (18), a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 chegou ao fim. Desta forma, com oito times classificados para a fase eliminatória e dois rebaixados. O Cruzeiro foi o primeiro colocado pela primeira vez em sua história.

Em 2020, no primeiro ano disputando na elite, o Cruzeiro ficou na 10ª posição, com 23 pontos, somando a diferença de 19 para o Corinthians, líder.

Já na temporada de 2021, o Cruzeiro ficou na 11ª colocação e 23 pontos atrás do líder, novamente o Corinthians. Em 2022, as Cabulosas brigaram para fugir do rebaixamento, ficaram 24 pontos atrás do Palmeiras, que foi o primeiro colocado.

Por outro lado, no ano de 2023, o Cruzeiro conseguiu a classificação para fase eliminatória pela primeira vez ao terminar na 8ª colocação e 15 atrás da liderança. Na última temporada, o clube mineiro ficou na quinta colocação, com 24 pontos, 16 a menos que o líder Corinthians.

Neste ano de 2025, as Cabulosas somaram 36 pontos no Brasileirão Feminino, com 11 vitórias, três empates e uma derrota – para o Corinthians.

Cruzeiro perdeu invencibilidade na última rodada

O Corinthians garantiu a segunda colocação geral do Brasileirão Feminino ao vencer, de virada, o Cruzeiro por 4 a 2, no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge, nesta quarta-feira (18), pela última rodada.

Desta forma, o resultado fez o Corinthians permanecer em segundo, com 34 pontos. Por outro lado, Cruzeiro fechou com 34. Os dois times têm vantagem de jogar em casa na próxima fase.

