O que Flamengo precisa para avançar às oitavas do Mundial de Clubes

O Flamengo estreou no Mundial de Clubes com vitória por 2 a 0 na última segunda-feira (16), diante do Espérance de Tunis (TUN), na Filadélfia. Agora, o time rubro-negro precisa de uma combinação de resultados para garantir a classificação às oitavas de final já nesta segunda rodada contra o Chelsea.

Para avançar para a segunda fase do Mundial de Clubes já na próxima rodada, o Flamengo precisa de um cálculo simples: vencer o Chelsea (ING) na sexta-feira (20) e torcer para que o Espérance de Tunis derrote o Los Angeles FC (EUA) no outro jogo do Grupo D.

Assim, o Flamengo chegaria aos seis pontos na classificação do grupo, enquanto Chelsea e Espérance de Tunis ficariam com apenas três. Por fim, o Los Angeles FC seguiria zerado. Sendo assim, ingleses e tunisianos se enfrentariam na última rodada, com apenas um deles tendo a possibilidade de igualar a pontuação do Fla. Além disso, o clube carioca já poderia assegurar a liderança da chave.

Outros cenários do Flamengo

Se empatar com o Chelsea, o Flamengo terá que ganhar do LA FC e, se quiser o primeiro lugar do grupo, terá que torcer para os Blues não fazer mais gols que os cariocas na última rodada. Para apenas se classificar, uma igualdade basta ao time de Filipe Luis.

Se perder para os Blues, o Flamengo terá de vencer a todo custo do Los Angeles FC. Além disso, o time talvez dependa do número de saldo de gols ou de cartões para saber se fica nos Estados Unidos ou se retornará ao Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.