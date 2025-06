Abel Ferreira comenta vitória do Palmeiras: ‘Aceito o resultado’

O Palmeiras, enfim, conseguiu sua primeira vitória no Mundial de Clubes. E, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Al Ahly (EGI), nesta quinta-feira (19/6), o técnico Abel Ferreira falou sobre o resultado. O português salientou as dificuldades das duas equipes, especialmente por conta do forte calor em Nova Jersey.

Utilizando de ironia para falar que a vitória veio na “sorte”, Abel relembrou a força do Al Ahly, um dos maiores clubes da África. Assim, ele também lembrou das duas partidas anteriores contra o time, nos Mundiais de 2020 e 2021 – uma vitória e um empate (com eliminação do Palmeiras nos pênaltis) no retrospecto.

“Foi sorte (risos). Olha, jogo difícil. Às vezes, nós esquecemos com quem estamos jogando. É ‘só’ a equipa com mais títulos da África. Já é a terceira vez que nós jogamos nos Mundiais. Está habituada a este tipo de competições também. O contexto de jogo não era fácil para as duas equipas, muito calor. Achei que mais uma vez entrámos um pouquinho ansiosos também. Depois tivemos que parar o jogo, depois de fazer o 2-0. Mas eu acho que é uma vitória super justa. Podemos ter feito mais um ou dois gols, mas aceito o resultado. E agora vamos descansar e preparar o próximo”, disse à DAZN na saída do campo.

O próximo jogo a qual Abel Ferreira se refere é na segunda-feira (23/6), contra o Inter Miami (EUA), de Lionel Messi. O saldo de gols pode ser algo determinante para a tentativa do Verdão de encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo A.

