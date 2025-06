Diniz diz a novo diretor de futebol do Vasco que não quer perder nenhum titular

Novo diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes ouviu do técnico Fernando Diniz que ele não quer perder nenhum titular nesta janela de transferências.

“O Mister Diniz pediu que os 11 jogadores, 12 mais utilizados, não exista negociação nesta janela. A questão é que o Vasco vive uma situação financeira complexa e há propostas que não podem ser recusadas. Minha expectativa com a diretoria é manter o Rayan, não negociar nesta janela, mas há um multa e se pagarem não podemos fazer nada. Eu acredito que o Rayan vai ficar até o fim do ano no Vasco, mas nada é impossível no futebol”, disse Admar em sua coletiva de apresentação, nesta quarta-feira (18).

Contudo, enquanto trabalha nas renovações de Coutinho e Léo Jardim, o Vasco sabe que jogadores como Lucas Freitas, Lucas Piton e, sobretudo o citado Rayan, têm mercado na Europa e despertam interesse de clubes pelo mundo.

Conversas com Diniz sobre contratações

Além da conversa sobre os titulares, o executivo deixou claro que também falou com o Diniz sobre contratações. Desta forma, ele explica que as negociações terão que ser assertivas, de acordo com os perfis analisados e a realidade financeira.

“Trazer por trazer não faz sentido nem para ele e nem para nós. Há um ou outro perfil que falte, estamos analisando, mas creio que há potencial para o elenco fazer melhor do que fez até esta altura da temporada”, completou.

