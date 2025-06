Flamengo tem treino descontraído antes de jogo contra o Chelsea

Ayrton Lucas levou ovada dos companheiros no treino desta quinta-feira - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na véspera de jogo importante pelo Mundial de Clubes, o elenco do Flamengo não deixou de se divertir. O clube teve um treino descontraído nesta quinta-feira (19), na Universidade de Stockton, em Atlantic City. Aniversariante do dia, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que completou 28 anos de idade, levou ovada dos companheiros do elenco.

Nas redes sociais, o clube compartilhou o momento. O lateral esquerdo prometeu uma revanche com os companheiros. Ayrton Lucas colocou Bruno Henrique e Gerson como seus alvos, visto que foram eles que o amarraram na trave para que o camisa 6 levasse uma ovada.

“Aniversariante do dia hoje. O cara mais chato do elenco”, brincou Gerson.

Ao ser perguntado sobre “ter volta” no trote, Ayrton Lucas não pensou duas vezes:

“Tem dúvida ainda? Gerson e Bruno Henrique estão f*”, disse o jogador, antes de acertar Gonzalo Plata com farinha.

Pedro, que comemora o aniversário na sexta-feira, fez questão de sinalizar que não tacou ovo em Ayrton Lucas. O camisa 9 também completa 28 anos no dia do jogo entre Flamengo e Chelsea.

Além da resenha entre os jogadores, a atividade também marcou os retornos de Arrascaeta e Luiz Araújo ao campo. Eles foram preservados no treino de quarta-feira. Alex Sandro e De la Cruz, aliás, também participaram do treino sem restrições e podem aparecer entre os relacionados.

A provável escalação do Flamengo para a partida é Rossi, Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Plata).

Por fim, Flamengo e Chelsea se enfrentam na sexta-feira, às 15h (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D. O confronto, afinal, vale a liderança.

