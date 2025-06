Thiago Silva exaltou André, Felipe Melo e Marcelo antes do jogo contra o Borussia

Thiago Silva foi um dos destaques do Fluminense no empate contra o Borussia, na estreia do Mundial de Clubes na última terça-feira (17). A grande atuação do capitão começou, entretanto, no vestiário.

Antes do time entrar em campo, o zagueiro e líder chamou a palavra e disse para todos aproveitarem o momento. Além disso, exaltou atletas que foram importantes na Libertadores de 2023 e não vestem mais a camisa tricolor. O vídeo viralizou nas redes sociais.

“Muitos participaram da campanha que colocou o Fluminense aqui, eu não participei. Eu quero representar todos aqueles que passaram por aqui e foram embora. Quero representar o Felipe Melo, André e Marcelo, mas acima de tudo, quero representar o Fluminense”, disse o capitão.

Fifa destaca Fábio e Thiago Silva após estreia do Fluminense

O empate entre Fluminense e Borussia Dortmund (ALE), na última terça-feira (17/6), segue reverberando no mundo do futebol. E o site da Fifa, organizadora do Mundial de Clubes, destacou uma dupla para lá de experiente do Tricolor após a excelente exibição da equipe em sua estreia no torneio.

Fábio e Thiago Silva são os jogadores em questão. Afinal, tratam-se de dois dos três jogadores mais velhos da competição. O goleiro é o mais velho de todos, aos 44 anos. Já o zagueiro e capitão do Flu, de 40, é o terceiro mais velho, sendo o mais experiente entre os de linha em todo o torneio.

