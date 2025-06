Messi brilha, e Inter Miami vence o Porto de virada no Mundial de Clubes

Com brilho de Messi, o Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1 de virada, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O time português saiu na frente com um gol de pênalti de Samu, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Segovia empatou e o craque argentino garantiu a virada com um belo gol de falta.

Dessa maneira, o Inter Miami segue na briga com o Palmeiras pela liderança do Grupo A. Ambos os times estão com quatro pontos, mas o Verdão leva a vantagem no saldo de gols e ocupa o topo da chave. Porto e Al Ahly, com um ponto cada, estão na terceira e quarta posições, respectivamente.

Além disso, esta é a primeira derrota de um europeu para um time de fora da Europa nesta edição do Mundial de Clubes.

Na próxima rodada, o Inter Miami terá um confronto direto com o Palmeiras pela liderança do Grupo A. Quem vencer o duelo confirma a classificação para as oitavas de final. Por outro lado, o Porto encara o Al Ahly pela sobrevivência na competição.

Com o gol marcado nesta quinta-feira, Messi fez o seu 6º gol em Mundiais e 16º pelo Inter Miami na temporada 2025. Assim, o craque argentino pode quebrar um recorde no futebol. Pelé e Cristiano Ronaldo têm 7 gols em Mundiais e lideram a lista de artilheiros.

O jogo

O Inter Miami começou com mais intensidade, com chances logo no início, mas Suárez desperdiçou uma grande oportunidade logo aos dois minutos. Por outro lado, o Porto foi mais eficiente e abriu o placar aos sete, com Samu convertendo pênalti marcado após revisão do VAR. Com a vantagem, os portugueses controlaram o ritmo e apostaram nos contra-ataques. O time americano ainda perdeu outra boa chance com Suárez, enquanto o Porto quase ampliou com Mora, salvo por Falcón, e depois com Varela, que acertou a trave já na reta final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Inter Miami teve a mesma postura do início do jogo e, desta vez, Segovia deixou tudo igual logo no primeiro minuto após boa jogada coletiva. Os donos da casa mantiveram a pressão e a genialidade de Lionel Messi entrou em cena. Em cobrança de falta perfeita, o argentino virou a partida aos oito minutos. O Porto sentiu o gol e só conseguiu melhorar na reta final da partida após algumas alterações na equipe. Contudo, o time não conseguiu converter as chances criadas e o Inter Miami segurou o placar no Mercedes-Benz Stadium.

INTER MIAMI 2X1 PORTO

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 2ª rodada

Data-Hora: 19/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Público: 31.783 torcedores.

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt (Avilés, aos 17’/2ºT), Fray (Picault, aos 33’/2ºT), Falcón e Allen; Busquets, Cremaschi e Segovia (Redondo, aos 25’/2ºT); Lionel Messi, Allende (Jordi Alba, aos 33’/2ºT) e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

PORTO: Cláudio Ramos; Martim Fernandes (Gonçalo Borges, aos 13’/2ºT), Marcano (Gül, aos 41’/2ºT), Zé Pedro e João Mário; Varela (William Gomes, aos 28’/2ºT), Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Gabri Veiga (Eustáquio, aos 13’/2ºT); Francisco Moura (Otávio, aos 41’/2ºT) e Samu. Técnico: Martín Anselmi.

Gols: Samu, aos 7’/1ºT (0-1); Segovia, aos 1’/2ºT (1-1); Lionel Messi, aos 8’/2ºT (2-1);

Árbitro: Cristián Garay (CHI).

Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Jose Retamal (CHI).

VAR: Juan Lara (Chile).

