Grêmio tenta convencer Juventude a aceitar parcelamento em negociação por Caíque

O Grêmio voltou a concentrar os esforços para fechar com o meio-campista Caíque, do Juventude. O clube da Serra Gaúcha já respondeu positivamente para avançar no negócio. Contudo, o Imortal ainda precisa chegar a um acordo sobre a forma de pagamento. Afinal, o Jaconero deseja o pagamento de R$ 5 milhões à vista. O objetivo do clube da capital é convencer o Papo a aceitar a quitação do valor em parcelas.

O principal empecilho para a conclusão das tratativas é exatamente a forma de pagamento, que anteriormente influenciou o Tricolor gaúcho recuar nas conversas. Com isso, o Juventude aguarda uma sinalização do Grêmio sobre a sua definição. As partes, aliás, já concordaram com a transferência dos laterais João Lucas e Luan Cândido para o time da Serra Gaúcha.

A inclusão dos dois jogadores foi uma sugestão do Grêmio para viabilizar o negócio e abater em um eventual valor para a liberação de Caíque. Vale relembrar que o contrato do meio-campista com o Jaconero expira em dezembro deste ano. Por sinal, nesta semana, ele passou a ter condições de assinar um pré-contrato com outro clube.

O Tricolor gaúcho identificou Caíque como um potencial reforço por corresponder às exigências definidas para a chegada de um outro meio-campista. No caso, os critérios são as valências física e técnica. Especialmente pela capacidade em dar segurança ao sistema defensivo.

Grêmio dá preferência na contratação de jogadores mais defensivos

A qualificação do elenco é mais uma missão para a diretoria. Além da chegada de Alex Santana, a análise é de que há a necessidade de pelo menos um zagueiro destro e mais um meio-campista. Um outro atleta desta mesma posição com características mais criativas e ofensivas também possui a chance de ser um reforço. Apesar disso, este último caso dependerá da quantidade de jogadores que deixarão o Grêmio. A recuperação de jogadores entregues ao departamento médico é outro objetivo.

