Palmeiras: Abel revela debate com auxiliares sobre mudanças no intervalo

A vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly (EGI), nesta quinta-feira (19/6), teve o dedo do técnico Abel Ferreira. Afinal, o português fez mexidas no intervalo que mudaram a história do jogo. Mas, segundo o próprio, em entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), houve debate e até mesmo discordância com seus auxiliares acerca de tais modificações.

Ao fim do primeiro tempo, Abel retirou Raphael Veiga e Vitor Roque, dando lugar a Maurício e Flaco López, respectivamente. Se o primeiro gol foi contra, de Abou Ali, o segundo saiu de assistência do meia e conclusão do atacante.

LEIA MAIS: Atuações do Palmeiras contra o Al Ahly: Flaco López entra e decide

“Não gosto de tirar jogadores no intervalo e nem no primeiro tempo. Hoje foi para refrescar a equipe. Trocar os dois jogadores mais de ataque. Meus auxiliares não queriam que eu fizesse isso (risos)”, revelou, em tom animado.

Ele seguiu, reafirmando, assim, a boa relação que tem com seus auxiliares.

“Em relação aos auxiliares, ouço a opinião e faço perguntas, e no final quem tem que decidir sou eu. Já aconteceu de eu seguir as opiniões deles, às vezes não. Somos muitos unidos e cada um se especializou em cada área. Também estaria certo se eu não mudasse hoje”, disse.

Palmeiras jogou pior do que na estreia?

A primeira partida do Palmeiras no Mundial de Clubes foi contra o Porto (POR), em ótima exibição coletiva do Verdão apesar do empate em 0 a 0. Na partida desta quinta, porém, a equipe brasileira não repetiu a boa atuação. Abel explica.

“Adversários diferentes, dinâmicas distintas. Jogamos muito melhor contra o Porto. É verdade que hoje baixamos nossa pressão, era notório o clima, o calor, que demorava para recuperar. Na primeira parte não conseguimos ter dinâmica e vou perguntar aos jogadores o motivo”, refletiu.

Abel Ferreira também falou sobre a paralisação do duelo por 48 minutos. Afinal, houve alerta climático durante o segundo tempo, pouco após o segundo gol do Palmeiras. Ele admitiu que não acharia positiva a parada caso seu time estivesse atrás no placar.

“Se eu estivesse perdendo, eu não ia gostar dessa quebra, essa paralisação. Mas, enfim, procurei dar foco aos jogadores outra vez e deu certo”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.