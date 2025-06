Focado! Arana, do Atlético, treina durante as férias para se recuperar de lesão

O lateral-esquerdo Guilherme Arana está com foco total na sua recuperação, visando ao restante da temporada do Atlético Mineiro. Dessa forma, o jogador está usando a pausa para o Mundial de Clubes a seu favor.

Mesmo de férias, ele está realizando atividades para se recuperar e voltar a ser opção do técnico Cuca nos compromissos do Galo na volta do futebol brasileiro.

Assim, nesta quinta-feira (19), Arana usou as redes sociais para mostrar uma parte do seu processo de recuperação. No vídeo, ele aparece correndo em um gramado e escreveu: “Vai pensando que a vida é uma Disney”, com “#férias” no final.

Arana está mais de um mês se recuperando de uma lesão muscular. O último jogo que o lateral atuou por completo foi no dia 6 de abril, no empate sem gols contra o São Paulo, no Mineirão. Ou seja, ele ficou mais de um mês fora até atuar no clássico contra o Cruzeiro, no dia 18 de maio, mas jogou apenas por 16 minutos, uma vez que sentiu um novo problema físico. Era sua primeira partida no retorno e agora já soma mais um mês sem jogar.

Com o retorno do Campeonato Brasileiro previsto para os dias 12 e 13 de julho, o lateral tem mais algumas semanas para se recuperar por completo. O próximo compromisso do Atlético Mineiro na competição é contra o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 13° rodada do campeonato. Com 20 pontos, portanto, o Galo ocupa a sétima posição na tabela.

