Grêmio avisa ao Peñarol que aceita liberar Arezo somente por uma venda

O Grêmio já indicou que não facilitará a saída do centroavante Matías Arezo. O clube já sabe do desejo do centroavante em ter mais frequência em campo e dá prioridade em retornar ao Peñarol, seu clube do coração. Entretanto, o Imortal não aceitará cedê-lo por empréstimo, a princípio. Com isso, só permitirá a sua saída por uma venda. Afinal, a sua intenção é recuperar o investimento que fez em julho do ano passado.

Desta forma, o Imortal deve solicitar o pagamento de R$ 17 milhões para liberar o atacante. Em meados da segunda parte da última temporada, o clube gaúcho desembolsou 3 milhões de dólares ao Granada para fechar a contratação. O planejamento do Grêmio é reutilizar a quantia no mercado. Especialmente pela eventual necessidade em acertar com uma peça de reposição.

A avaliação é de que não teria lógica em solucionar algumas carências como a chegada de um zagueiro e um meio-campista, porém permitir o surgimento de uma nova lacuna no elenco. Por isso, o plano é fechar com um substituto com nível semelhante ou até mesmo com qualidade superior.

Grêmio pretende reduzir números de estrangeiros no seu elenco

Outro fator que favorece a saída do uruguaio é a presença de 11 jogadores estrangeiros no grupo, sendo que apenas nove podem ficar à disposição em competições nacionais. Além de Arezo, outros atletas gringos são o zagueiro Kannemann, os meio-campistas Cristaldo, Cuéllar, Monsalve e Villasanti, além dos atacantes Amuzu, Aravena, Braithwaite Cristian Olivera e Pavón.

Tal cenário não tinha influência no período em que Gustavo Quinteros era o comandante da equipe. No entendimento do treinador argentino, a situação não atrapalhava na escolha de suas opções a cada compromisso no cenário nacional. Contudo, houve alteração no contexto após as chegadas de Mano Menezes como substituto de Quinteros e Luiz Felipe Scolari como diretor técnico. Com as atuações irregulares e o limite de estrangeiros, Arezo perdeu espaço no grupo. Ao ponto do jovem André Henrique passar a ser considerado uma peça mais útil.

O camisa 77 entrou em campo nos dois últimos jogos da equipe antes da paralisação na temporada, a vitória sobre o Juventude e o empate com o Corinthians, ambos pelo Brasileiro. Por outro lado, o centroavante uruguaio não deixou o banco. Arezo, aliás, chegou a cogitar uma saída do Imortal ao fim do ano passado pelas poucas oportunidades com Renato Gaúcho. Entretanto, ele passou a ter maior minutagem com Gustavo Quinteros. Na sequência, com Mano Menezes, passou a ser novamente preterido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.