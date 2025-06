Brasileiro do Shanghai Shenhua comenta preparação para clássico pela Copa da China

Os rivais da cidade de Shanghai se enfrentam em mais um jogo decisivo nesta temporada. No domingo (22), às 7h (de Brasília), Shenhua e Port travam forças para definir quem seguirá adiante na Copa da China.

André Luis, atacante do Shenhua, está em preparação com a equipe para o clássico. Dessa maneira, o jogador falou sobre os treinamentos do grupo para a partida e destacou o foco do elenco para fazer uma boa atuação e confirmar a classificação para a próxima fase.

“A semana tem sido muito intensa, de bastante trabalho e foco total nesse jogo. A gente sabe que clássicos são decididos nos detalhes, então cada treino, cada conversa e cada ajuste são fundamentais para chegarmos fortes no domingo. Vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo e buscar a classificação”, declarou.

Os rivais, que disputaram o título da liga até a última rodada na temporada passada, já se enfrentaram duas vezes esse ano. Assim, na primeira, o Shenhua venceu o título da Supercopa da China sobre o Port por 3 a 2. Já na segunda, pelo primeiro turno da Superliga Chinesa, ficaram no empate em 1 a 1.

“Sabemos o que representa esse confronto, tanto para a gente quanto para a torcida. É uma grande oportunidade de darmos mais um passo importante na Copa, e queremos chegar longe na competição. Confiamos muito no nosso grupo e vamos lutar até o fim para garantir essa vaga na próxima fase”, acrescentou André Luis.

