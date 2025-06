Parma contrata técnico mais jovem do século nas principais ligas europeias

Carlos Cuesta é o novo técnico do Parma e entra para a história como o treinador mais jovem do século nas cinco principais ligas da Europa. Com apenas 29 anos, o espanhol vai comandar uma equipe da elite do futebol italiano em sua primeira experiência como treinador principal.

O único treinador com idade próxima é Fabian Hürzeler, do Brighton, atual segundo mais jovem.

Depois de cinco temporadas como auxiliar de Mikel Arteta no Arsenal, Cuesta deixa o clube inglês para assumir o lugar de Chivu, que foi para a Inter de Milão após a saída de Inzaghi.

Ele assinou contrato com o Parma até junho de 2027, com opção de renovação por mais um ano. A apresentação oficial está marcada para a próxima quinta-feira, 26 de junho.

