‘Messinho foi Messi’: jornais pelo mundo reverenciam Estêvão em Palmeiras ‘com pé nas oitavas’

Pela segunda vez neste Mundial de Clubes, Estêvão foi eleito o melhor jogador em campo. Isso ocorreu na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al Ahly nesta quinta-feira (19), pelo Grupo A do torneio da Fifa. Jornais pelo mundo deram destaque à performance do jovem no Estádio MetLife, em Nova York, mencionando que ele fez jus ao apelido de “Messinho”.

O atacante teve participação direta no segundo gol ao começar o contra-ataque que resultou no arremate preciso de Flaco López, aos 13 minutos do segundo tempo. Além disso, teve outras participações em que mostrou desempenho digno do craque argentino.

O jornal espanhol AS se derreteu com a jogada individual arrancando da lateral direita em que Estêvão por pouco não anotou um golaço arrancando aos 17 minutos de jogo.

“Messinho foi Messi”, sentenciou escreveu o veículo ao se referir ao lance.

“O jovem assumiu o manto de herói. Uma mudança de ritmo e um chute na primeira trave que passou raspando a trave de El Shenawy. Messinho era Messi, mas o time não acompanhava”, continuou.

O mesmo veículo também enalteceu a atuação de Richard Ríos, afirmando que o colombiano “fez mágica” ao lado de Estêvão.

‘Palmeiras correspendeu às expectativas’

Já o Marca, também da Espanha, reconheceu a qualidade coletiva do Verdão somada à estreia frente ao Porto, enfatizando que o time brasileiro “correspondeu às expectativas, dominando o Al Ahly do início ao fim”.

“O Al Ahly foi dominado pelo Palmeiras, culpando o cansaço, entre outros fatores”, prosseguiu, mencionando o relato de alguns clubes sobre o esgotamento em decorrência do calor nos Estados Unidos.

A mídia italiana foi outra a pontuar a impressão positiva sobre o Palmeiras. O jornal Gazzetta Dello Sport, contudo, preferiu se referir à eficiência do time de Abel Ferreira.

“Precisou de dez minutos de segundo tempo para garantir sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Um sucesso cirúrgico” e “um pé nas oitavas de final”, escreveu o veículo.

‘Estêvão desequilibrante’

Os elogios a Estêvão, que passará a defender o Chelsea, da Inglaterra, após a disputa do Mundial, também partiram da imprensa sul-americana. Em especial, o Clarín, da Argentina, que rasgou elogios ao atacante.

“Destaque para o jovem e ‘desequilibrante’ Estêvão”, classificou o veículo, impressionado, ainda, com a solidez da retaguarda alviverde:

“O Al Ahly não conseguiu encontrar uma maneira de incomodar Weverton, e o Palmeiras confiou no conforto da sua vantagem”.

O Palmeiras, com quatro pontos, depende apenas de si mesmo para assegurar vaga oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe volta a jogar na próxima segunda-feira (23), quando encara o Inter Miami, de Lionel Messi.

