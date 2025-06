Andrey revela ‘pressão’ do pai para marcar contra Flamengo

O Mundial de Clubes pode ser determinante para o futuro de Andrey Santos no Chelsea. Após uma passagem de destaque pelo futebol francês, o jogador ganhou uma nova oportunidade para defender o clube inglês. Dessa forma, a competição é a sua primeira desde o seu retorno e também uma porta de entrada. Porém, o jovem precisará encarar uma “pressão” extra para o próximo compromisso.

Revelado no Vasco, Andrey Santos estará à disposição do técnico Enzo Maresca para o jogo contra o Flamengo. O Chelsea encara o Rubro-Negro nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Contudo, o reencontro com o rival carioca está rendendo comentários de familiares, amigos e fãs, principalmente os vascaínos.

“É claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival. Recebo muitas mensagens dos vascaínos no Instagram, também tem a pressão por parte dos meus amigos, pelo meu pai. Estou bastante pressionado pelo resultado. Todo mundo pedindo a vitória. Meu pai também é bem crítico, ele pediu um gol contra o Flamengo”, disse em entrevista à ESPN.

Andrey Santos enfrentou o Flamengo quatro vezes no profissional, mas o retrospecto é negativo. O jovem saiu de campo vitorioso apenas uma vez, enquanto o rival, três. No Chelsea desde 2023, o meio-campista ainda não recebeu muitas oportunidades, mas nos últimos anos demonstrou evolução com os empréstimos ao próprio Vasco, Nottingham Forest, da Inglaterra, e Strasbourg, da França.

