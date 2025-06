Atlético de Madrid se recupera no Mundial de Clubes

Nesta quinta-feira, 19/6, no Lumen Field, venceu os donos da casa, o Seattle Sounders, por 3 a 1. O duelo foi válido pela segunda rodada do Grupo B. Assim, o time espanhol apaga um pouco a decepção da estreia — goleada de 4 a 0 para o PSG — e chega aos três pontos. O Seattle Sounders é o lanterna, com zero.

Os gols do Atlético foram marcados por Pablo Barrios (duas vezes) e Witsel. Rusnák descontou para os norte-americanos. Os outros times do grupo, PSG e Botafogo, se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

Atlético na frente no primeiro tempo

O Atlético teve maior volume nos primeiros minutos. Sorloth, de cabeça, e Álvarez, em uma uma rente à trave. quase marcaram. Mas, aos dez minutos, Barrios escorou passe de Giulinao Simeone da direita para fazer 1 a 0. A bola ainda foi no travessão antes de entrar. Apesar do Seattle aparecer para o jogo e de Musovski perder um gol na frente de Oblak, o Atlético manteve sua dinâmica ofensiva e só não ampliou com Sorloth aos 25 por total imperícia do norueguês: na marca do pênalti, somente com o goleiro pela frente, chutou em cima de Frei.

O Seattle equilibrou o jogo depois dos 25 minutos, passou a rondar a área dos Colchoneros. Mas foi do Atlético o lance mais relevante antes do intervalo: Giuliano Simeone invadiu pela direita, entrou na área e foi derrubado por Baker-Whiting. Primeiramente foi marcado pênalti, mas o VAR fez o árbitro voltar atrás. E o placar na etapa ficou mesmo no 1 a 0 para o Atlético.

Segundo tempo lá e cá

Simeone veio com uma alteração: o apoiador Witsel na vaga do zagueiro Giménez. E foi Wilsel fez o segundo gol atleticano, no primeiro minuto. Llorente mandou no travessão, sobra ficou com Le Normand que tocou cara a cabeçada do belga. Isso fez o jogo ficar elétrico. Rusnák, aos cinco, diminuiu para o Seattle, mas Pablo Barrios, num lance confuso a partir de um lateral que Llorente cobrou para dentro da área, ampliou para os atleticanos aos dez. Era lá e cá. Os Colchoneros, mandaram uma na trave com Álvarez.

Depois dos 15 minutos, o jogo seguiu movimentado, mas com menos chances claras. O Seattle chegou a marcar com Jesus Ferreira, mas o gol foi anulado por impedimento. Fim de papo: Atlético 3 a 1, se recuperando na competição.

Próximos jogos

Na terceira rodada, o Atlético enfrenta o Botafogo, e o Seattle Sounders terá pela frente o PSG. Ambos os duelos acontecem na segunda-feira, dia 23.

SEATTLE SOUNDERS 1X3 ATLÉTICO DE MADRID

Mundial de Clubes 2025 – Grupo B – 2ª rodada

Data-Hora: 19/6/2025, quinta-feira, 19h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle (EUA)

Gol: Pablo Barrios, 19’/1ºT(0-1); Witsel, 11/2ºT (0-2); Rusnák, 5’/2ºT (1-2). Pablo Barrios, 10’/2ºT (1-3)

SEATTLE SOUNDERS: Frei; Rienzi (Minoungen, 33’/2ºT), Bell, Ragen e Baker-Whiting; Vargas e Cristian Roldan; Rusnak (João Paulo, 33’/2ºT), Pedro de la Vega (Kent, 15’/2ºT) e Rothrock (Roldán, 20’/2ºT); Musovski (Jesus Ferreira, 15’/2ºT). Técnico: Brian Schmetzer

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez (Witsel, Intervalo) e Galán; De Paul (Gallagher, 20’/2ºT), Koke (Correa, 24’/2ºT), Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Sortloth (Griezmann, 20’/2ºT) e Álvarez (Molina, 37’/2ºT). Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Yael Falcon Pérez (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hernan Carlos Mastrangelo (ARG )

Cartões Amarelos: Rothrock (SEA); De Paul, Gallagher (ATL)

