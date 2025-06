CBF detalha rodadas 16 a 20 da Série B do Brasileirão

A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta quinta-feira (19) a tabela detalhada referente as rodadas 16 a 20 da Série B do Brasileirão. O documento divulgado pela entidade, aliás, contém informações sobre datas, locais e horários das partidas. Os jogos serão disputados a partir do dia 10 de julho, três dias antes da final do Mundial de Clubes.

A Série B do Brasileirão não paralisou durante do Mundial de Clubes, diferentemente do que ocorreu na Série A. Afinal, quatro clubes da elite estão na competição: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A 16ª rodada começará no dia 10 de julho com a partida entre CRB e Coritiba, às 21h35 (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió.

A 13ª rodada da Série B do Brasileirão começa nesta sexta-feira (20). O Goiás é o líder com 26 pontos. Contudo, o Novorizontino está na cola, com 25, em segundo. CRB e Coritiba, com 21 cada, completam o G4. Já Botafogo-SP (10), Amazonas (10), Athletic-MG (9) e Paysandu (7) estão na zona de rebaixamento.

Veja abaixo a tabela detalhada da Série B:

