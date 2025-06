Messi diz que Palmeiras é ‘um dos grandes do mundo’ antes de jogo decisivo no Mundial

Lionel Messi foi o grande destaque do Inter Miami na segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. Com um belo gol de falta, o craque argentino garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Porto, de virada, em Atlanta, e deixou o time dos Estados Unidos a um empate da classificação para as oitavas de final.

Após a partida, Messi falou sobre o próximo desafio, contra o Palmeiras, que mais cedo venceu o Al Ahly por 2 a 0 e lidera o grupo pelo saldo de gols. O astro argentino elogiou o clube brasileiro e prevê dificuldades contra o time comandado pelo técnico Abel Ferreira.

“Sabíamos que hoje éramos inferiores, mas tínhamos nossas armas. Agora temos pela frente o Palmeiras, um dos grandes do mundo. Vai ser outro jogo muito complicado”, disse na saída de campo.

Além de manter o Inter Miami na briga, o gol de Messi também tem impacto direto para o Palmeiras. Um simples empate com a equipe norte-americana, na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília), garante o Verdão no mata-mata como líder do grupo.

“É uma alegria muito grande pelo esforço da equipe, que trabalhou muito bem. Estamos muito contentes porque vencemos uma equipe tradicional. Mas, poderíamos ter vencido o primeiro jogo também”, completou o camisa 10.

