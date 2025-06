Textor deve vender ações do Crystal Palace por R$ 1,4 bilhão

John Textor deve deixar o quadro de proprietários do Crystal Palace. Afinal, o dono da SAF do Botafogo precisa vender suas ações para o clube inglês disputar a Liga Europa na próxima temporada. Dessa forma, ele se aproximou de um acordo com o empresário americano Woody Johnson por 190 milhões de libras (cerca de R$ 1,4 bilhão), de acordo com o jornal britânico “The Guardian”.

Woody Johnson é dono do New York Jets, integrante da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. John Textor precisou colocar 44,9% das suas ações à venda para o Crystal Palace disputar a Liga Europa. Afinal, o Lyon também classificou para a competição, e a Uefa não permite que clubes do mesmo dono disputem a mesma competição.

O Crystal Palace tentou apelar para conseguir disputar a competição junto com Lyon. Contudo, a Uefa rejeitou o pedido. Textor desejava vender suas ações por 240 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão), mas a pressa para finalizar a venda reduziu o preço.

Textor adquiriu as ações do Crystal Palace em agosto de 2021. No ano passado, ele tentou comprar o Everton, também da Inglaterra, mas não conseguiu vender suas ações do Crystal Palace antes de avançar no negócio. Na época, ele disputou com a 777 Partners, então dona do Vasco, que foi barrada pela Justiça do Reino Unido.

