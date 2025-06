Messi se aproxima de Pelé em lista de artilheiros de gol de falta

Messi escreveu mais um capítulo em sua história grandiosa no futebol. Nesta quinta-feira (19), o argentino garantiu a primeira vitória do Inter Miami no Mundial de Clubes, ao marcar um gol de falta que concretizou a virada do clube da Flórida contra o Porto.

Esse foi o 68º gol de falta de Messi na carreira. Com essa marca, o argentino fica na quarta posição em um ranking feito pelo site Mundo Deportivo e está a dois gols de Pelé, que marcou 70. O portal espanhol deixou de fora Roberto Dinamite, que, de acordo com as estatísticas do Vasco, marcou 75 gols de falta em sua carreira.

O Brasil se destaca na lista. O grande artilheiro no quesito é Zico, que marcou 101 gols. Na segunda colocação está Juninho Pernambucano, com 77 gols. Ainda no Top 5, aparece Ronaldinho, com 66 gols, empatado com o argentino Victor Legrotaglie.

Legrotaglie, jogador menos conhecido da lista, atuou apenas em clubes da Argentina. O meia é um dos maiores ídolos do Gimnasia y Esgrima. Ele também tem passagens Chicharito, Argentino de Mendonza, Juventud Alianza, Independiente Rivadia e Américo Tesorieri.

Mais gols de faltas na história do futebol:

1º Zico – 101 gols

2° Juninho Pernambucano – 77

3° Pelé – 70

4° Lionel Messi – 68

5° Ronaldinho – 66

Victor Legrotaglie – 66

Fonte: Mundo Deportivo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.