Pai de Piquerez provoca Corinthians e leva ‘chamada’ do filho: ‘Já está grande’

O Palmeiras conheceu sua primeira vitória no Mundial de Clubes, mas nem tudo foi festa após o 2 a 0 sobre o Al Ahly nesta quinta-feira (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O lateral Joaquín Piquerez não poupou seu próprio pai, Daniel, durante as entrevistas na zona mista.

O motivo para a bronca foi a postagem de seu pai nas redes sociais. Nela, aparece uma foto com uma provocação ao arquirrival Corinthians. Fora do estádio, Daniel exibiu uma faixa com a mensagem “acesso negado”, que logo ganhou vasta repercussão em decorrência da eliminação do time alvinegro ainda na fase prévia da Libertadores.

Ao ser perguntado sobre o assunto, Piquerez demonstrou sua insatisfação, reprovando a ação provocativa.

“Já falei um monte de vezes com ele que não gosto muito dessa brincadeira porque acho que não tem a ver. Mas ele já está grande, já sabe o que fazer. Acredito que algum torcedor deu para ele essa bandeira. É o folclore do futebol. Pode zoar quando a gente ganha e tem que bancar quando a gente perde. É uma brincadeira, aliás, que todos os palmeirenses gostam”, disse o jogador uruguaio.

Daniel Piquerez viajou para os Estados Unidos a fim de acompanhar a participação do filho no torneio da Fifa. Ele se juntou, portanto, a milhares de torcedores palmeirenses que, além de lotar os estádios, exibem a paixão pelo Verdão na Terra do Tio Sam. Nesta quinta, aliás, mais de 35 mil fãs estiveram presentes no triunfo diante dos egípcios.

Na próxima segunda-feira (23), o time de Abel Ferreira encerra sua participação na fase de grupos frente ao Inter Miami, de Lionel Messi. O Verdão soma quatro pontos e depende apenas de si para avançar ao mata-mata da competição.

