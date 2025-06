Soteldo mantém tratamento intensivo para retorno ao Fluminense

O atacante venezuelano Soteldo trata intensamente uma lesão grau 2 na coxa, realizando sessões em três períodos diários, segundo o canal “Jornada 1902”. Ele participa das atividades com o elenco, mas ainda não tem previsão para voltar a jogar pelo Fluminense. Ele se apresentou ao clube carioca nos Estados Unidos no último sábado (14) e nos primeiros exames foi constatada a enfermidade.

A comissão técnica espera relacionar o jogador para as oitavas de final do Mundial de Clubes, desde que o Fluminense se classifique. Para isso, o time precisa vencer os próximos jogos contra Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Essas partidas serão decisivas para o futuro do clube no torneio. A volta de Soteldo pode reforçar o time no momento mais importante. O departamento médico acompanha de perto sua evolução para garantir a recuperação segura.

Assim sendo, o Fluminense mantém a expectativa pela recuperação do atacante, mas evita riscos para não comprometer sua saúde. O clube prioriza o retorno seguro do jogador para contribuir nas fases finais do torneio global.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.