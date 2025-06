Marlon Freitas descreve vitória do Botafogo contra o PSG: ‘Sobrenatural’

O Botafogo escreveu uma das maiores páginas da sua história na noite desta quinta-feira (19). A vitória contra o PSG, por 1 a 0, na segunda rodada do Mundial de Clubes, marca mais um capítulo em que o Alvinegro conseguiu sair de uma situação complicada para um cenário glorioso.

Capitão do time, Marlon Freitas não escondeu o sentimento com o resultado e também o tamanho do desafio que a equipe superou. O volante afirmou que sabia que as chances de vitória do Botafogo eram pequenas, mas recordou o quanto o time cresce em momentos adversos, citando a final da Libertadores e a conquista do Brasileirão do ano passado.

“É sobrenatural. Sabendo da dificuldade, porque o PSG é uma grande equipe coletivamente, individualmente. A gente sabia que a gente tinha que dar algo a mais. Mas é o que eu falei, talvez pra muitos. Eu acredito que o Botafogo tinha 1% de ganhar esse jogo hoje. Mas 1% pra gente é muito, é muito. É muito porque na Libertadores foi assim, com 40 segundos (ter um a menos). Talvez 1%. Faltando três rodadas para acabar o Brasileiro, era 1%. E a gente fez com trabalho, dedicação, humildade. É um grupo que fez história e se sacrifica para isso. Quem está chegando, está vendo que não existe impossível para o Botafogo. A gente pode ganhar, perder, mas não vamos desistir nunca. Podemos ganhar, podemos perder, mas continuaremos lutando”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.