Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da sua primeira vitória no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund entra em campo para encarar o Mamelodi Sundowns, pela segunda rodada da competição. A partida acontece na tarde deste sábado (21), às 13h, de Brasília, em Cincinnati.

Os alemães estrearam no torneio com um empate contra o Fluminense e somaram apenas um ponto. Por outro lado, o Mamelodi venceu o Ulsan Hyundai e ocupa a primeira colocação do Grupo F, com três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming.

Como chega o Mamelodi Sundowns

Os sul-africanos começaram muito bem na competição. Depois da vitória na estreia contra o Ulsan Hyundai, o Mamelodi tenta surpreender diante dos europeus, que pode encaminhar uma histórica classificação dos Bafana Ba Style.

O treinador Miguel Cardoso está ciente da dificuldade que sua equipe enfrentará na partida. Para o português, o Mamelodi precisa ultrapassar o seu limite de atuações para conseguir fazer o resultado histórico.

“Sei que vai ser difícil, mas espero que seja lindo. Precisamos ir ao limite. Há um limite que você precisa ultrapassar para entender em que nível estamos jogando, e agora, apenas mostramos que podemos fazer e aproveitar os resultados conforme eles aparecem”, afirmou o treinador.

Como chega o Borussia Dortmund

Depois da estreia ruim contra o Fluminense, o Borussia vive a pressão por resultados e boas atuações. O resultado na primeira rodada trouxe uma visão de dentro do clube de que as coisas não caminharam conforme o esperado.

O diretor esportivo do clube, o ex-jogador Sebastian Kehl, vê com bons olhos a visão crítica por conta da estreia. O dirigente admite que o time precisa apresentar um desempenho diferente contra o Mamelodi e ter mais esforço.

“É bom quando algo vem da equipe. Naturalmente, tenho acompanhado e conversado com os jogadores. Vejo isso de forma muito positiva. Temos que entregar resultados no próximo jogo. Nada aconteceu ontem. Conseguimos um ponto contra uma equipe brasileira que está a todo vapor. Mas também ficou claro que temos que nos esforçar”, destacou.

MAMELODI SUNDOWNS X BORUSSIA DORTMUND

Mundial de Clubes – 2ª rodada do Grupo F

Data e horário: 21/6/2025 (sábado), às 13h (de Brasília)

Local: TQL Stadium, em Cincinatti (USA)

MAMELODI SUNDOWNS: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt, Karim Adeyemi e Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

BORUSSIA DORTMUND: Williams, Mudau, Cupido, Kekana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Arthur Sales, Lucas Ribeiro e Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Não divulgado

