Fluminense x Ulsan HD: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de estrear com empate contra o Borussia Dortmund (ALE) no Mundial de Clubes, o Fluminense volta a campo já neste sábado (21/6), quando encara o Ulsan HD (COR), pela segunda rodada da fase de grupos. E a partida do MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pode ser determinante para os planos do Tricolor em avançar como líder do Grupo F da competição. Saiba, então, como chegam as equipes para o duelo, marcado para às 19h (de Brasília).

Como chega o Fluminense

Após uma exibição que arrancou elogios não só internos, como do adversário e da torcida, o Fluminense chega com moral para sua segunda partida no Mundial. Apesar de não ter saído com a vitória diante o Dortmund, na última terça (17/6), o time foi superior durante boa parte dos 90 minutos. O trio de meio-campo formado por Martinelli, Hércules e Nonato foi fundamental.

Mas, para o jogo contra o Ulsan – equipe de muito mais fragilidade em relação ao forte time alemão -, Renato Gaúcho pode optar por uma escalação mais ofensiva. Dessa forma, Paulo Henrique Ganso pode surgir na vaga de Nonato no setor. Isso porque, ao contrário do que ocorreu contra o Dortmund, o Fluminense deverá ter mais a posse de bola que o adversário.

Cano, ainda sem o ritmo de jogo ideal, pode seguir no banco, com a manutenção de Everaldo no time titular. Eve, aliás, protagonizou lance importante no 0 a 0 contra os aurinegros. Ele ficou de cara para o gol em contra-ataque na etapa final, mas optou pelo passe para Canobbio, que perdeu a melhor chance tricolor. Atenção para Martinelli e Nonato, visto que ambos levaram amarelo na primeira rodada e, assim, estão pendurados.

Como chega o Ulsan HD

O Ulsan vem de derrota em sua estreia no Mundial. A equipe do técnico Kim Pan-Gon até criou, mas perdeu por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns (RSA). No prélio, também disputado na terça, o comandante perdeu o zagueiro Seo Myung-Guan, lesionado. Assim, Kang Sang-Woo deve entrar em seu lugar entre os titulares.

O volante Bojanic está pendurado e, por isso, pode perder a terceira rodada em caso de nova sanção. O terceiro compromisso dos sul-coreanos é contra o Borussia Dortmund, na próxima quarta-feira (25/6), às 16h (de Brasília). Para avançar, a equipe precisaria pontuar tanto contra o Fluminense, quanto contra o Dortmund, vencendo, necessariamente, pelo menos um desses jogos.

FLUMINENSE x ULSAN HD

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 2ª rodada

Data-Hora: 21/6/2025, sábado, 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

ULSAN HD: Hyeon-woo; Trojac, Seo Myong-guan, Kim, Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic e Ko Seung-Beon; Um Won-sang e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

