River Plate x Monterrey: onde assistir, escalações e arbitragem

No sábado (21), às 22h (horário de Brasília), o tradicional Rose Bowl, na Califórnia, recebe um dos duelos mais aguardados do Grupo E: River Plate e Monterrey se enfrentam em busca de protagonismo no Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Vindo de uma vitória segura sobre o Urawa Red Diamonds, o River tenta manter o embalo e encaminhar sua vaga nas oitavas. Do outro lado, o Monterrey mostrou força ao arrancar um empate contra a Inter de Milão, mas sabe que precisa pontuar novamente para seguir com chances reais de classificação.

Com estilos diferentes e histórias de peso no futebol continental, o confronto promete ritmo intenso, duelo tático e muita tensão. Quem vencer, dá um passo enorme rumo à próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 22h (de Brasília).

Como chega o River Plate

O River Plate chega embalado para o segundo jogo no Mundial de Clubes após vencer o Urawa Red Diamonds por 3 a 1 na estreia, em Washington. Com uma atuação segura, o time argentino mostrou força ofensiva com gols de Colidio, Driussi e Meza, assumindo a liderança isolada do Grupo E. O técnico Marcelo Gallardo elogiou o resultado, mas admitiu que a equipe ainda pode render mais, especialmente após sentir o peso da estreia. Agora, com dois pontos de vantagem na tabela, uma nova vitória contra o Monterrey garante a classificação antecipada às oitavas de final.

Apesar do bom momento, o River lida com dúvidas importantes no elenco. Driussi, que marcou um dos gols, sofreu uma lesão no tornozelo e será reavaliado. Enzo Pérez também preocupa após sair no intervalo com dores musculares, enquanto Agustín Ruberto segue fora por lesão no joelho. Com isso, jogadores como Miguel Borja, Giuliano Galoppo e o jovem Franco Mastantuono, recém-contratado pelo Real Madrid, podem ganhar espaço no time titular. Mesmo com esses desafios, o River mantém o favoritismo para avançar de fase.

Como chega o Monterrey

O Monterrey chega para o confronto contra o River Plate neste sábado com confiança após um empate importante por 1 a 1 contra a Inter de Milão na estreia do Mundial de Clubes. Embora tenha sido considerado azarão antes do torneio, o time mexicano mostrou resistência e competitividade diante de uma das favoritas do grupo. Com experiência em seis participações no Mundial e cinco títulos da Concacaf Champions League, Los Tuzos sabem da importância de evitar a derrota para manter as chances de avançar às oitavas de final.

No entanto, o time ainda enfrenta desafios, como a ausência do veterano zagueiro Carlos Salcedo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior. A expectativa é que o técnico Domènec Torrent mantenha a formação com uma defesa sólida composta por Sergio Ramos, Medina e Gúzman, além do apoio ofensivo de Lucas Ocampos e Germán Berterame no ataque. Uma vitória sobre o River colocaria o Monterrey em boa posição para garantir a classificação antes do duelo final contra o Urawa Red Diamonds.

RIVER PLATE X MONTERREY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 2ª rodada

Data-Hora: 21/6/2025, sábado, 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martinez, Pezzella e Acuna; Castano, Galoppo e Fernandez; Mastantuono, Borja e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo

MONTERREY: Andrada; Medina, Sergio Ramos e Gúzman; Chavez, Canales, Rodriguez, Torres e Arteaga; Ocampos e Berterame. Técnico: Domènec Torrent

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Não divulgado

