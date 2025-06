Textor dedica vitória histórica do Botafogo aos brasileiros e brinca com Igor Jesus

Textor em êxtase com a vitória do Botafogo sobre o PSG pelo Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

De forma histórica e surpreendente, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 pelo Grupo B do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Empolgado com o momento do clube, John Textor, dono da SAF alvinegra, correu pelo gramado após o apito final e dedicou o triunfo aos brasileiros.

“Eu te amo, Brasil. Essa é para todo o Brasil. Nós podemos jogar futebol no Brasil”, disse.

Além disso, na zona de entrevistas do estádio Rose Bowl, o empresário aproveitou para exaltar Igor Jesus, autor do gol da vitória, ainda no primeiro tempo. Com um sorriso no rosto, ele brincou ao simular estar engraxando o sapato do atacante e repetiu o gesto para o diretor de gestão esportiva do Alvinegro, Alessandro Brito.

“É um dia marcante para a nossa carreira. Vencemos um clube que tem muita qualidade, e o Botafogo tem que ser assim. Nunca foi fácil, sabíamos o quanto seria difícil, mas sabíamos da nossa capacidade”, frisou Igor Jesus.

O jogador, por sinal, colocou o Botafogo à frente no placar aos 35 minutos da etapa inicial. Ao receber um passe de Savarino, aplicou um lindo drible em Pacho e chutou. A bola ainda contou com o desvio do zagueiro equatoriano para enganar Donnarumma.

Por fim, com o resultado, os comandados do técnico Renato Paiva avançam em primeiro lugar no grupo, caso empatem com o Atlético de Madrid, o outro europeu da chave.

