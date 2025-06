Inter de Milão x Urawa Red Diamonds: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (21), às 16h (de Brasília), o Lumen Field, em Seattle, recebe o confronto entre Inter de Milão e Urawa Red Diamonds, pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Na estreia, os italianos empataram em 1 a 1 com o Monterrey, no Rose Bowl, em Los Angeles, desperdiçando a chance de largar na frente. Já os japoneses foram derrotados pelo River Plate, ficando em situação delicada no grupo.

Com ambos pressionados por um bom resultado, o duelo promete intensidade. A Inter busca a reafirmação do favoritismo, enquanto o Urawa tenta evitar a eliminação precoce no torneio.

Mundial de Clubes: confira datas e horários dos jogos da fase de grupos

Confira as mascotes dos times do Mundial de Clubes

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão chega pressionada para o segundo jogo no Mundial de Clubes. Após empatar por 1 a 1 com o Monterrey, a equipe ainda busca sua primeira vitória no torneio. Apesar de ter criado boas chances na estreia, faltou eficiência nas finalizações. O técnico Cristian Chivu, que assumiu recentemente no lugar de Simone Inzaghi, tenta dar nova cara ao time. Ele herdou um elenco experiente, mas que ainda se adapta à sua proposta. Além disso, o histórico vitorioso da Inter em competições internacionais aumenta a responsabilidade por um bom desempenho.

No entanto, há motivos para preocupação. A equipe sofre com desfalques importantes, como Çalhano?lu, Frattesi e Dumfries, todos em recuperação de lesões musculares. Outros jogadores, como Zielinski, Bisseck e Thuram, também seguem fora ou são dúvidas. Por isso, o ataque deve novamente ser formado por Lautaro Martínez e Sebastiano Esposito. Assim sendo, o confronto deste sábado se torna decisivo para a Inter, que precisa vencer para manter vivas as chances de classificação.

Como chega o Urawa Red Diamonds

O Urawa Red Diamonds chega ao confronto contra a Inter de Milão pressionado pela necessidade de somar pontos no Mundial de Clubes. Na estreia do torneio, os japoneses foram superados pelo River Plate por 3 a 1, mesmo após um pênalti convertido por Yusuke Matsuo que trouxe esperança momentânea. Para avançar no campeonato, o Urawa precisa, ao menos, conquistar um empate contra a Inter, já que apenas os dois primeiros colocados do grupo seguem adiante.

Além das dificuldades recentes, o time de Saitama contará com o apoio fervoroso de sua torcida, que tem se mostrado muito presente e barulhenta nos jogos em casa. No entanto, a história recente do clube no Mundial de Clubes contra equipes europeias não é favorável, com derrotas para o Milan – arquirrival do adversário deste sábado (21) – e Manchester City nas edições anteriores. Apesar disso, o Urawa aposta no desempenho do ponta Ryoma Watanabe, principal artilheiro da temporada, e no apoio do experiente Genki Haraguchi, que pode entrar como reforço vindo do banco. A ausência do meio-campista Kai Shibato também pesa, mas a equipe buscará superar os desafios para manter vivo o sonho da classificação.

INTER DE MILÃO X URAWA RED DIAMONDS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 2ª rodada

Data-Hora: 21/6/2025, sábado, 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Zalewski, Barella, Asllani, Sucic e Dimarco; Esposito e Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu

URAWA RED DIAMONDS: Nishikawa; Ishihara, Boza, Hoibraten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Watanabe, Savio, Sekine; Matsuo. Técnico: Maciej Skorza

Árbitro: Dahane Beida (MTN)

Assistentes: Jerson Emiliano Dos Santos (ANG) e Stephen Yiembe (KEN)

VAR: Não divulgado

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.