Igor Jesus descreve comemoração do gol do Botafogo: ‘Parecia que estava num sonho’

Igor Jesus é o grande destaque do Botafogo nesta fase de grupos do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Autor do gol da histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain, Igor Jesus descreveu o momento da comemoração, quando subiu na mureta do Rose Bowl, nos Estados Unidos. De acordo com o atacante, a visão ficou turva e parecia viver um sonho diante dos torcedores alvinegros no Mundial de Clubes.

“Quando eu subi na mureta, na verdade, minha visão escureceu, parecia que estava num sonho. Somente agradecer a todos que acreditam no meu trabalho. Como eu sempre falei, eu cheguei no Botafogo e muitas pessoas não acreditavam no meu potencial. Só que eu sabia o que poderia entregar a esse grupo. Muito feliz com tudo que eu construí daqui, e a dar continuidade, porque estamos em jogos importantes contra o Atlético de Madrid”, disse.

“Eles são campeões europeus, nós somos campeões da América, então eu acho que não muda muito. São duas equipes que são campeãs, entraram no jogo para vencer, só que o Botafogo foi fatal na oportunidade que teve. Eu acho que conseguimos nos defender muito bem, soubemos sofrer diante de uma grande equipe, mas sabemos do nosso potencial”, completou.

“Todos aqui trabalham forte todos os dias para estarmos preparados no momento como esse. Independente de quem enfrentar, sempre fazer o seu melhor pelo Botafogo, porque o Botafogo é assim. O Botafogo sempre sofre, mas sempre vai em busca da vitória, o que nós fizemos hoje. Todo mundo está de parabéns e vamos continuar”, destacou

Momento histórico

Aplicado taticamente, o Alvinegro não deu espaço para que o Paris Saint-Germain pudesse reagir, sobretudo no segundo tempo. Assim, caso empate com o Atlético de Madrid, o outro europeu do grupo, a equipe terminará a primeira fase em primeiro na chave.

Durante a coletiva, Igor Jesus falou sobre a ausência de quatro titulares do time parisiense. Para o jogador, não tem desculpa para diminuir a vitória alvinegra, que tem que comemorar e se preparar para o duelo com os Colchoneros.

“Eu acho que isso não é desculpa, né? Independentemente se jogamos contra o titular ou reserva, nós temos que fazer o nosso melhor, como nós fizemos hoje. O Botafogo entrou para vencer. Se eles nos vencessem com quatro jogadores (reservas), seria uma vitória. E como nós estávamos preparados, conseguimos fazer um grande jogo. A equipe está de parabéns. Claro que temos que comemorar bastante, só que temos um jogo também muito importante contra o Atlético. (Agora é) se preparar durante esses quatro dias para que possamos conseguir a classificação” , concluiu.

