Luis Enrique, técnico do PSG, exalta o Botafogo: ‘Quem melhor se defendeu contra nós’

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez questão de elogiar a atuação do Botafogo no confronto desta quinta-feira, no Rose Bowl, pelo Mundial de Clubes. Dentro das quatro linhas, o Alvinegro ficou com os três pontos, ao bater o time parisiense por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, ainda no primeiro tempo, nos Estados Unidos.

“Esse campeonato é extremamente intenso, é difícil para todo mundo, todos estão extremamente motivados, especialmente quando jogam contra uma equipe contra a nossa. Foi a equipe que melhor se defendeu contra nós na temporada, foi difícil a cada momento criar situações de gol. É o tipo de jogo que a gente conhece. Mas hoje tivemos dificuldade”, disse.

“Nós sabíamos que seria uma partida dura, eles se defenderam muito bem. Tivemos algumas oportunidades de fazer um gol, mas a partida foi difícil, complicada. Nós conhecemos as dificuldades desse campeonato. Temos que melhorar e pensar na última partida do nosso grupo”, completou.

Sistema defensivo forte

Vale destacar que o PSG conquistou a Champions League, o Campeonato Francês e a Copa da França na última temporada europeia. Assim, para o comandante espanhol, os defensores alvinegros estão de parabéns, visto que bloquearam em bloco baixo e ficaram com a vitória na partida.

“Acho que hoje o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós em toda a temporada, (levando em conta) a nossa liga e a Champions. Eles fizeram um bloco baixo desde o início e foram muito eficientes, solidários”, frisou.

“Tiveram oportunidades de fazer a transição, fizeram o gol com o Igor Jesus. Foi uma injeção de moral para eles. Repito, acho que eles se defenderam muito bem, nós não geramos as ocasiões de gol que normalmente geramos. Estamos acostumados a trabalhar contra blocos baixos, mas é sempre difícil atacar um time que defende baixo. Acho que o Botafogo se saiu muito bem e os parabenizo por isso”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.