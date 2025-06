Vídeo: Acerbi ameaça torcedor do PSG: ‘Sou maluco, te dou uma porrada!’

Acerbi não gostou de ser provocado por torcedor do PSG - (crédito: Reprodução/Inter.it)

O clima esquentou depois do treino da Internazionale nesta quinta-feira (19). Irritado com a provocação de um torcedor do Paris Saint-Germain, o zagueiro Francesco Acerbi o ameaçou de agressão.

“Não gosto que me façam de otário”, afirmou o jogador, com o dedo em riste. “Estou falando sério, sou maluco, te dou uma porrada!”, completou. Veja o vídeo

#Acerbi prende male uno sfottò di un tifoso del PSG: “io matto, io ti sfondo di botte”. pic.twitter.com/oMiaB2XJMx — Daniele De Felice (@DanieleBibo) June 20, 2025

O jovem torcedor do PSG, que estava com a camisa do clube, gritou “Acerbi, Barcola!”, em referência ao atacante que levou a melhor sobre o zagueiro na final da Champions.

Na decisão, a Internazionale foi atropelada por 5 a 0 em Munique e Barcola foi um dos principais destaques do título inédito do PSG.

