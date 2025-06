De forma histórica, Botafogo quebra tabu de vitórias sul-americanas sobre europeus

Com o histórico triunfo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, o Botafogo quebrou um longo tabu em Mundiais de Clubes. Afinal, os europeus não perdiam uma partida para os sul-americanos, no torneio da Fifa, desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea e ficou com a taça.

Ainda nesta quinta-feira (19), o Inter Miami teve a primeira vitória de um representante da América do Norte sobre equipes do Velho Continente, ao triunfar por 2 a 1, com direito a gol de falta de Messi. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, desde 1960, época em que europeus e sul-americanos, em partidas que valiam títulos mundiais, o período entre 2012 e 2025 foi o de maior jejum . Antes disso, a pior seca havia sido entre 1994 e 2000. A melhor sequência positiva, por sua vez, foi de 1977 a 1984, o que inclui os títulos de Flamengo (1981) e Grêmio (1983).

Após a conquista do Corinthians, os times sul-americanos enfrentaram os europeus em nove partidas. Entre elas, inclusive, os empates desta edição. Palmeiras e Porto (0 a 0), Boca Juniors e Benfica (2 a 2) e Fluminense e Borussia Dortmund (0 a 0).

Nesse sentido, nesta primeira fase do Mundial de Clubes, ainda há confrontos entre clubes dos dois continentes pela frente. Dois deles acontecem nesta sexta-feira (20): Flamengo x Chelsea e Boca Juniors x Bayern de Munique.

Além disso, na próxima segunda (23), o Botafogo volta a enfrentar uma equipe europeia, desta vez o Atlético de Madrid. Já na quarta que vem (25), o River Plate mede forças com a Inter de Milão. No entanto, no mata-mata, outros duelos podem acontecer nos próximos dias de torneio.

Tabu de times sul-americanos contra europeus no Mundial

1 – 2014 – San Lorenzo 0 x 2 Real Madrid

2 – 2015 – River Plate 0 x 3 Barcelona

3 – 2017 – Grêmio 0 x 1 Real Madrid

4 – 2019 – Flamengo 0 x 1 Liverpool

5 – 2021 – Palmeiras 1 x 2 Chelsea

6 – 2023 – Fluminense 0 x 4 Manchester City

7 – 2025 – Palmeiras 0 x 0 Porto

8 – 2025 – Boca Juniors 2 x 2 Benfica

9 – 2025 – Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

