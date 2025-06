Palmeiras e Botafogo podem se enfrentar nas oitavas do Mundial

Palmeiras e Botafogo podem se enfrentar nas oitavas de final do Mundial - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras e Vitor Silva/Botafogo)

Palmeiras e Botafogo estão muito próximos de garantir vaga nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes. As duas equipes conquistaram vitórias importantes na segunda rodada da competição e lideram seus respectivos grupos. Contudo, ainda existe chances de os dois se enfrentarem na próxima fase do torneio.

Os dois brasileiros lideram seus grupos e avançam em primeiro lugar jogando por um empate. O Botafogo encara o Atlético de Madrid na última rodada, às 16h (de Brasília), enquanto o Palmeiras encara o Inter Miami, às 22h (de Brasília). Assim, um duelo entre as duas equipes só será possível caso uma delas perca.

O Palmeiras passa em segundo se perder para o Inter Miami e o Al Ahly vencer o Porto. Isso porque brasileiros e egípcios empatariam em número de pontos, mas o Alviverde levaria a melhor no confronto direto. Ou se o clube português vencer seu embate e ultrapassar o Verdão no saldo de gols.

Já o Botafogo passa em segundo se perder para o Atlético de Madrid por até dois gols de diferença, ou caso perca para os espanhóis e o PSG tropece diante do Seattle Sounders.

Existe a chance de Botafogo, Atlético de Madrid e PSG chegarem empatados no número de pontos e cada um ter vencido um confronto direto. Assim, a decisão pode ficar para outros critérios de desempate como o saldo de gols ou até mesmo o número de cartões.

Contudo, caso os dois passem em primeiro, cada um ficaria de um lado da chave e se enfrentaria em uma eventual final. Assim como se os dois se classificarem em segundo.

