Willian Arão chega em São Paulo para fazer exames e assinar com o Santos

O volante Willian Arão chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira (20), para realizar exames médicos e assinar contrato com o Santos. Ele estava no Rio de Janeiro e foi recebido por profissionais do clube. Ao resolver os detalhes burocráticos, o jogador deve estar sendo anunciado como novo reforço.

O atleta tem 33 anos e não teve problemas físicos na última temporada pelo Panathinaikos, da Grécia. Assim, não deve ter problemas nos exames médicos. Ele também deve conhecer as dependências do CT Rei Pelé ainda nesta sexta. Já a primeira atividade deve acontecer no dia 26 de junho, quando o restante do elenco volta de férias e volta a trabalhar visando o restante do Brasileirão.

Se aprovado nos exames médicos, Willian Arão assinará até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Haverá uma cláusula de prorrogação automática se ele atingir um determinado número de jogos. Ele estava livre no mercado, mas mesmo assim arrastou as conversas com o Peixe, que acabou destravada após a chegada do diretor Alexandre Mattos.

Aliás, o atleta chega para compor o meio-campo titular com Zé Rafael e Rollheiser, em um cenário em que Neymar atue como um falso 9 no ataque. Contudo, ele também deve brigar por um lugar com Tomás Rincón, Diego Pituca e João Schimdt.

