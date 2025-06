Adidas melhora proposta para o Corinthians e pressiona Nike

A novela entre Nike e Adidas para saber quem vai ser a nova fornecedora esportiva do Corinthians, ganhou mais um capítulo. Isso porque a empresa alemã melhorou a proposta feita pelo Timão e pressionou a atual detentora dos direitos a subir sua oferta para seguir no Parque São Jorge.

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, se reuniu com Nike e Adidas a fim de melhorar as propostas das duas empresas. Nesta reunião, o mandatário ouviu que a Adidas estaria disposta a subir sua oferta para um valor entre R$ 80 milhões e R$ 85 milhões por ano, com luvas. Os números exatos dos novos bônus apresentados pela marca alemã não foram revelados pelas fontes envolvidas na negociação.

Por outro lado, a Nike ainda não apresentou nenhuma proposta. Mas, a fornecedora esportiva pode cobrir a oferta, em direito previsto no contrato com o Timão. A empresa americana, entretanto, prometeu prestar um serviço mais eficiente na entrega e distribuição de materiais, uma das principais reclamações do Corinthians.

O contrato entre Corinthians e a Nike foi renovado automaticamente pela empresa até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material. Contudo, o Timão entende que está protegido judicialmente para trocar de empresa em caso de uma oferta melhor.

Agora, o Corinthians espera uma contraproposta da Nike para bater o martelo e decidir qual sua fornecedora esportiva dos próximos anos. Osmar Stabile, aliás, já acionou o Conselho de Orientação (Cori) para apresentar as melhorias e dar agilidade ao processo.

