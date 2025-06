Vitão e Bruno Henrique podem ser baixas do Inter na retomada do Brasileiro

O zagueiro Vitão (esquerda) e o volante Bruno Henrique (direita) serão julgados pelo Stjd por comportamentos suspeitos na derrota do Inter para o Corinthians, no Brasileirão - (crédito: Fotos: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter passa a se preocupar com a possibilidade de não poder contar com o zagueiro Vitão e o meio-campista Bruno Henrique no retorno do Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou ambos por atos indisciplinares na derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada.

A ausência dos dois se explicaria por eventuais suspensões que poderiam receber como punições do STJD, caso sejam condenados. A sessão está programada para a próxima segunda-feira (23), às 11h30.

‘Desrespeito aos membros da equipe de arbitragem’

O volante Bruno Henrique será julgado pois foi expulso e foi enquadrado em dois artigos: o 258 parágrafo 2 e inciso II, além do 219.

O primeiro item cita “desrespeito aos membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. Com isso, a sanção pode variar entre uma a seis partidas de suspensão. O segundo tópico descreve a “danificação da praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva”. Tal prática irregular pode provocar em um impedimento em atuar entre 30 a 180 dias, bem como uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Entretanto, o árbitro do jogo Paulo Zanovelli, em nenhum momento citou na súmula as atitudes de Bruno Henrique. Na verdade, somente esclareceu o motivo da apresentação do cartão vermelho.

“Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola”, frisou o árbitro.

Com relação a Vitão, ele foi enquadrdo no artigo 243-F, que fala sobre a “ofensa a honra de alguém, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A punição estabelece multa de R$ 100 a R$ 100 mil, assim como suspensão entre um a seis embates. A denúncia diz respeito à entrevista do defensor em que reclamou do desempenho da arbitragem no resultado negativo do Inter para o Corinthians.

O primeiro compromisso do Inter no retorno da temporada será contra o Vitória, às 16h30, no dia 12 de julho, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileiro.

