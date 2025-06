Flaco López renasce em 2025 para ‘desbancar’ contratação mais cara do Palmeiras

Flaco López cresce no Mundial e tenta vaga no time titular - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Uma diferença de R$ 90 milhões separam as contratações de Flaco López e Vitor Roque no Palmeiras. Contudo, neste momento do Super Mundial de Clubes, o argentino mostrou que pode sim ”desbancar” a maior contratação da história do Verdão, para ser titular na principal competição da temporada.

O ano de 2025 foi complicado para o argentino até o Mundial. Afinal, ele viu Abel Ferreira pedir a contratação de um camisa 9 ainda em janeiro. Após empate com o Noroeste, pelo Paulistão, o treinador apontou o jovem Thalys, da base, como melhor centroavante do elenco e afirmou que “precisava mais” de Flaco.

Sabendo que precisava de um camisa 9, o Palmeiras abriu os cofres e acertou a contratação de Vitor Roque, que estava no futebol espanhol. O Verdão desembolsou pouco mais de R$150 milhões pelo jogador. Para efeito de comparação, Flaco López custou R$ 35 milhões.

Contudo, o argentino decidiu crescer justamente após a chegada de Vitor Roque. Flaco balançou as redes sete vezes desde a estreia do companheiro, no dia 10 de março. Antes, foram cinco tentos em 11 compromissos. Em contrapartida, o ”Tigrinho” demorou para marcar o seu primeiro gol pelo Verdão e ainda não conseguiu engrenar.

Crescimento durante o Mundial

Neste Mundial de Clubes, Flaco vem fazendo ainda mais. Após entrar muito bem contra o Porto, ele participou dos dois gols do Palmeiras contra o Al-Ahly, marcando o segundo tento da partida. Contudo, Abel ainda não deu pistas se pretende tirar Vitor Roque e colocar o argentino no time titular.

“Estou muito contente com eles e fico muito contente por ele [López] entrar e ajudar. O Roque entrou e fez o trabalho sujo, que ninguém gosta, e López depois foi comer o filé mignon, quando já tinha os outros cansados”, disse Abel.

