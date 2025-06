Carballo deve retornar ao Grêmio, mas segue com futuro incerto

O Grêmio provavelmente terá o retorno do meio-campista Felipe Carballo para a segunda parte da temporada. Ele estava emprestado ao New York Red Bulls, dos EUA desde agosto do ano passado. O seu vínculo acaba no fim de junho e o clube norte-americano não demonstrou desejo em ativar a opção de compra. Com isso, à princípio, a expectativa é de que o jogador uruguaio se reapresente com o restante do elenco no dia primeiro de julho, no CT Luiz Carvalho.

Neste cenário, o clube gaúcho precisará tomar uma decisão sobre o futuro do jogador uruguaio, que tem contrato até o fim de 2026. Em primeiro momento, o volante deve ser reintegrado, mas passará por uma avaliação do técnico Mano Menezes para saber se poderá ser uma peça útil no elenco. Caso a opção do treinador seja por negociá-lo, a prioridade do clube será liberá-lo em definitivo e não novamente por um empréstimo.

Assim, dois clubes surgem como potenciais destinos para Carballo. O Athletico e para o Nacional-URU. Ainda não há qualquer negociação, apenas interesse.

Excesso de volantes pode atrapalhar

Algumas situações pesam contra a permanência. A primeira delas é que o Grêmio passa a ter sete volantes com a chegada de Alex Santana. Um outro ponto é a necessidade do clube vender jogadores para equilibrar sua situação financeira. Prova disso é que o Grêmio ainda não chegou a um acordo com o Juventude na negociação por outro jogador da mesma posição, Caíque. Assim, as partes necessitam ter um consenso sobre a forma de pagamento.

Um terceiro ponto que é desfavorável envolve os 11 estrangeiros no grupo. Afinal, competições nacionais permitem que nove atletas de outros países possam ser relacionados a cada partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.