Crespo terá que tomar decisão sobre futuro de seu xodó de 2021

Hernán Crespo está de volta ao São Paulo. Após uma passagem em 2021, que rendeu o título do Campeonato Paulista e o fim do jejum do clube paulista de nove anos sem taça, o treinador terá como um de seus principais objetivos neste início de novo trabalho, definir o futuro de um de seus xodós.

Afinal, o volante Luan ainda não tem o futuro decidido no clube. O jogador marcou um dos gols, na final do Campeonato Paulista de 2021, em cima do Palmeiras, que tirou o São Paulo da fila do jejum de nove anos sem conquistas. Porém, desde então, o atleta não conseguiu mais se destacar na carreira.

Uma grave lesão logo depois que o treinador argentino deixou o Morumbi, foi o início de um momento conturbado para o volante. Desde então Luan tem lutado para retomar espaço no elenco do São Paulo, mas não teve sucesso. O jogador passou a receber poucas oportunidades e na última temporada foi emprestado ao Vitória. Contudo, o clube baiano optou por não exercer a opção de compra.

Crespo nunca escondeu sua admiração por Luan, que foi titular do São Paulo durante a primeira passagem do argentino. O volante vinha treinando separado, mas foi reintegrado ao elenco nos últimos meses. Agora, terá que mostrar ao treinador que ainda tem condições físicas para ser uma opção no Soberano.

O elenco volta de férias no dia 26 de junho, data que também deve marcar o início da nova era Crespo. Agora, cabe a Luan mostrar que ainda pode ser um grande ativo do São Paulo e também para o treinador que sempre o defendeu.

