Arruda e SAF do Santa Cruz: entenda os planos da nova gestão para o estádio

Os termos da proposta da SAF do Santa Cruz têm gerado algumas dúvidas nos torcedores tricolores, principalmente na questão sobre a transferência do Estádio José do Rego Maciel, o Arruda. De acordo com a proposta, o local será transferido de maneira definitiva para a SAF, porém é necessário que se cumpra alguns ritos e aprovações legais para que esse acordo seja concretizado.

Como a área onde fica o campo de jogos é da Prefeitura do Recife, a transferência depende de uma aprovação de lei municipal. Enquanto esse processo não é finalizado, o Santa Cruz cederá para a SAF o uso e exploração comercial do Arruda por um período de 50 anos, prorrogáveis por mais 50.

No contrato também está acordado que a SAF não poderá utilizar o estádio como garantia de investimento ou vendê-lo para outros fins. A prioridade de uso do Arruda é para o futebol, com preferência sobre outros eventos. Inclusive, a associação tem poder de veto em assuntos relacionados ao Arruda.

Caso a transferência definitiva do estádio para a SAF ocorra no futuro, o Santa Cruz manterá uma participação como sócio minoritário do estádio. Cláusulas contratuais visam proteger os interesses do clube, estabelecendo que, em caso de descumprimento do acordo pelos investidores, a associação retoma o controle do Arruda.

Acordo de 100 milhões reais no Arruda

Além disso, está acordado um investimento mínimo de R$ 100 milhões na infraestrutura do Arruda. Esse valor não é o limite, apenas uma “trava” de segurança. Caso o mínimo não seja cumprido pelos investidores, a associação voltará a ter o controle do estádio.

Há também um entendimento que quanto mais investimento for feito no Arruda, mais retorno financeiro acontecerá. Com mais estrutura, segurança e tecnologia, aumenta a capacidade de público, o que gera mais renda com bilheteria, consumo e vendas em dias de jogos.

Contudo, a reestruturação do Arruda ampliaria a capacidade do clube arrecadar novas verbas com o estádio. Além dos jogos, também abriria a possibilidade de receber eventos além do futebol, como shows e festivais. Esses fatores também devem contribuir para a geração de receitas do clube.

