Vasco fará amistoso em Natal e não deve mais enfrentar equipe alemã

Arena das Dunas será palco do amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, do Uruguai, - (crédito: Foto: Portal da Copa/ME)

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, o Vasco fará um amistoso com o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal. Assim, o confronto internacional acontece no dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), e servirá de preparação para o retorno do calendário do futebol brasileiro.

O duelo internacional, então, fará parte da Vitória Cup. Além disso, a venda de ingressos teve início nesta sexta-feira (20) no site oficial da Arena da Dunas. A tendência é que o Cruz-Maltino receba em torno de R$ 1,5 milhão com a realização do amistoso na capital do Rio Grande do Norte.

Vale lembrar que o elenco está de férias, no momento, porém retorna aos treinos na próxima segunda-feira (23). Esse período faz parte do planejamento do Departamento de Futebol devido ao calendário diferente em 2025, que se encerra no dia 21 de dezembro. O foco é seguir a lei, já que o clube tem a obrigação de conceder 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados.

Sem duelo com campeão da Bundesliga

Os comandados do técnico Fernando Diniz não irão mais enfrentar o Bayer Leverkusen, atual campeão da Bundesliga. A proposta aconteceu em abril, para um duelo no Maracanã, mas a tendência é que não saia do papel. Isso porque o clube carioca não teve uma agenda compatível, segundo informações do portal “ge”.

O time alemão entre os dias 14 e 24 de julho, enquanto o clube carioca estará em uma maratona de jogos pela Sul-Americana e o Brasileirão. Nesse sentido, a equipe da Bundesliga já começa a planejar a sua pré-temporada para 2025/2026 e planeja fazer um amistoso com a equipe sub-20 do Flamengo no dia 18 de julho, na sede da Gávea.