Neymar e Yamal passeiam em carrinho de golfe em condomínio

Neymar e Lamine Yamal fizeram um passeio diferente na última quinta-feira (19). Em um carrinho de golfe, andaram pelas ruas do condomínio onde fica a mansão do brasileiro em Mangaratiba.

No mesmo dia, os dois jogadores tiveram outros momentos juntos: jogaram futevôlei – em um momento registrado por Neymar nas suas redes sociais, também fizeram uma disputa de basquete.

O dia com Neymar estava nos planos do jogador desde quando resolveu passar uns dias no Brasil. O atacante tem o jogador brasileiro como ídolo e já postou foto usando camisa do Santos.

O jovem atacante vai seguir no Brasil nos próximos dias. A previsão, portanto, é que as férias do jogador no país termine no domingo. Nesta sexta-feira (20), ele postou um vídeo nas redes sociais do Cristo Redentor visto do helicóptero, mostrando que chegou no Rio de Janeiro. Aliás, ele vai visitar o ponto turístico e também a Rocinha.

Yamal no Brasil

Yamal, de 17 anos, desembarcou na última segunda-feira (16), em São Paulo. A joia do Barcelona marcou presença no “NBA House”, à noite, para acompanhar a decisão da liga americana de basquete. Dessa forma, foi bastante tietado pelos fãs brasileiros, mas teve pouca interação com o público em virtude dos seguranças.

Além disso, na última terça-feira (17), o espanhol surfou com Gabriel Medina na piscina de onda do surfista, também em São Paulo. Já na quarta-feira (18), um vídeo de Yamal comprando um sorvete um sorvete de bolo de rolo em um estabelecimento no Beco do Batman, em São Paulo, circulou nas redes sociais.

