Inter ainda discute detalhes da compra de Victor Gabriel junto ao Sport

Inter passou a ter como prioridade a antecipação da compra do zagueiro Victor Gabriel depois de se consolidar como titular do Inter - (crédito: Foto: Divulgação / SC Internacional)

O Inter segue em conversas com o Sport para contratar o zagueiro Victor Gabriel em definitivo. O clube gaúcho pretende finalizar as tratativas em um curto prazo. As partes ainda precisam chegar a um acordo sobre determinados detalhes para concluir as negociações. O Leão da Ilha do Retiro sinalizou mais algumas exigências antes do desfecho positivo. Uma dessas questões que ainda estão em debate são as maneiras que o Colorado garantirá o pagamento para a aquisição do defensor.

Em um primeiro momento, Internacional e Sport concordaram em uma transferência definitiva de Victor Gabriel por R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos. A princípio, o defensor estava emprestado ao time gaúcho até o fim de janeiro de 2025. As duas partes tiveram longas tratativas até a extensão do vínculo para dezembro deste ano. Uma sugestão do Colorado que agradou ao Leão da Ilha do Retiro envolveu a liberação do meio-campista Hyoran, que teve passagem discreta pela equipe gaúcha.

Victor Gabriel teve a oportunidade em estrear pelo profissional com a escassez de opções disponíveis. Com isso, o técnico Roger Machado apostou no jovem atleta, que recentemente passou a integrar o elenco principal, após se destacar na categoria sub-20.

Desempenho de Victor Gabriel convence Inter a antecipar sua compra

As performances seguras e positivas o credenciaram a se firmar como titular. Ao mesmo tempo, a prioridade dos gaúchos passou a ser antecipar as tratativas de compra. Especialmente porque o jogador passou a despertar o interesse de outros clubes. Inclusive, até de concorrentes no Brasil, como é o caso do Cruzeiro, por recomendação do técnico Leonardo Jardim. Portanto, o Colorado entende que esta é a melhor alternativa de se precaver com relação a uma eventual perda inesperada do defensor. Isso porque uma aquisição obrigaria a qualquer oferta chegar diretamente ao Inter e não dependeria mais de uma aprovação do Sport, que ainda é dono dos seus direitos econômicos.

O defensor, de 21 anos, foi titular em 12 partidas consecutivas até sofrer uma lesão muscular na coxa direita no clássico contra o Grêmio, pelo jogo de ida da final do Gauchão. Posteriormente, o problema fez o jogador sem ter condições de atuar por um mês. Ele até retomou seu espaço e esteve entre os 11 iniciais por oito jogos até uma lesão no tornozelo direito durante a vitória sobre o Maracanã, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Com isso, devido ao problema, ele foi ausência nos últimos quatro compromissos do Internacional. A expectativa é de que Victor Gabriel consiga recuperar suas melhores condições físicas durante a paralisação da temporada. Ou seja, possa retornar aos gramados já no primeiro embate após o retorno da temporada, o jogo contra o Vitória, no dia 12 de julho.

