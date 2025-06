Xabi Alonso adota uso de drones em treinamentos do Real Madrid

O Real Madrid, agora comandado por Xabi Alonso, empatou na estreia da Copa do Mundo de Clubes com o Al-Hilal. A equipe contou com algumas novidades, entre elas o lateral-direito Alexander-Arnold e o zagueiro Huijsen. Fora das quatro linhas, o espanhol trouxe outra inovação: o uso de drones nas atividades dos Merengues.

Durante os treinos em West Palm Beach, na Flórida, o Real passou a utilizar essa tecnologia. Ancelotti, antigo técnico do clube, não recorria a esse tipo de recurso. No Bayer Leverkusen, da Alemanha, Xabi Alonso também não usava drones. A imprensa espanhola noticiou esse novo método nos treinamentos da equipe de Madri. Antes da estreia no Mundial, o atual comandante destacou a importância do trabalho deixado por seu antecessor.

VEJA: Vini Jr é detonado por imprensa da Espanha após estreia com o Real no Mundial

“A qualidade individual é brutal. Temos que trabalhar. Respeito muito e valorizo o que já existia aqui. O trabalho de Carlo foi fantástico, ele é o treinador que mais conquistou. Mas estamos em uma nova etapa e vamos trabalhar da nossa maneira”, disse o novo técnico do Real.

Ainda na Alemanha, Xabi utilizava câmeras instaladas acima do campo de treinamento, mas sem equipamentos que captassem o treino de cima, como os drones. No time alemão, ele venceu a Bundesliga e chegou à final da Liga Europa, quando perdeu para a Atalanta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.