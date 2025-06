Arana, do Atlético, tem pertences roubados por criminosos em Belo Horizonte

Lateral do Galo tem casa furtada enquanto passa férias fora do Brasil - (crédito: Foto: Paulo Henrique França / Atlético-MG)

Lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana teve a casa invadida em Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (20), na região da Pampulha. O jogador e sua família não estavam no local, pois estão de férias nos Estados Unidos.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, os criminosos furtaram joias, roupas, sapatos e bolsas. A casa de Arana fica no bairro Bandeirantes. Não havia ninguém no local. Uma funcionária que trabalha na residência chegou, notou a ausência dos itens e acionou rapidamente a polícia. A hipótese de crime premeditado não está descartada.

VEJA: Focado! Arana, do Atlético, treina durante as férias para se recuperar de lesão

“Ela chegou para trabalhar e viu que, no segundo andar, as coisas estavam bagunçadas. Então, entrou em contato com a polícia. A família está em viagem e ficou bastante preocupada”, disse o tenente da PM.

O valor do prejuízo ainda não foi divulgado. Com a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, Arana segue nos Estados Unidos se recuperando de lesão. Já o Atlético, por meio de nota, informou que um funcionário do clube está dando suporte na casa do jogador e acompanhando o trabalho das autoridades.

