Gallardo, do River Plate, revela convite para Cristiano Ronaldo atuar no Mundial

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, afirmou que fez um convite para Cristiano Ronaldo disputar o Mundial de Clubes com o time argentino. No entanto, embora tenha avaliado a possibilidade, o português não aceitou e seguiu no Al-Nassr, com quem renovou seu vínculo.

Cristiano Ronaldo, aliás, teve seu nome especulado em diversos clubes que estão no Mundial, até mesmo no Palmeiras. Porém, tudo não passou de especulação. Ele não está no torneio e sua equipe nem sequer conseguiu a classificação.-

“Foi em meados de março, um contato informal por intermédio de um amigo em comum. Eu disse: ‘Cara, há uma Copa do Mundo de Clubes e um jogador como você, que marcou uma época, tem intenção de jogar?’ Não apenas se sentiu reconhecido, como também avaliou e pensou. Ele nos disse que precisaria se preparar para a próxima temporada. Se aceitasse o convite, teria que ser de imediato”, relatou o argentino.

“Tive a sorte de comandá-lo em um jogo para o qual fui convidado na Arábia Saudita. Encontrei não apenas um grande profissional, mas também uma boa pessoa. Ficamos com uma boa relação nesses meses”, concluiu Gallardo em entrevista à “ESPN”.

O River Plate, comandado por Gallardo, volta a campo neste sábado, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Monterrey, pela segunda rodada do Grupo E. Na estreia, os argentinos venceram o Urawa Reds por 3 a 1.-

